Google, birkaç yıl önce tanıttığı AR gözlüğünün satışlarını durdurdu Google, 2019'da tanıttığı kurumsal müşterilere özel artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'nin satışlarını askıya aldı.

"Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm" anlamına gelen artırılmış gerçeklik teknolojisi, son yıllarda birçok markanın dikkatini çekiyor.

Apple'ın ardından, bir başka ABD'li teknoloji şirketi Google da artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Google'ın Project Iris olarak adlandırılan gözlük projesinde 300 kişilik bir ekip görev alıyor.

Öte yandan şirket, AR gözlük pazarına yıllar önce girdi ve 2019 yılında kurumsal müşterilere özel artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi piyasaya sürdü.

Google satıştan kaldırdı

Google, yeni bir karar alarak . Glass Enterprise Edition 2'nin satışlarını durdurduğunu açıkladı.

15 Eylül 2023 tarihine kadar gözlük için desteği sürdüreceğini belirten Google, satışların neden durdurulduğu hakkında bir bilgi paylaşmadı.

Şirket, 2013 yılında piyasaya sürdüğü 1500 dolarlık orijinal Google Glass’ı da iki yıl sonra satıştan kaldırmıştı.