Google çalışanları işten çıkarmaları protesto etti Teknoloji şirketi Google, İngiltere'nin başkenti Londra'da çalışanları tarafından protesto edildi.

AA & Ensonhaber

Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, yeni yılda da işten çıkarma akımı tüm hızıyla devam ediyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet'in 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Google, Londra'da protesto edildi

Teknoloji şirketi Google, İngiltere'nin başkenti Londra'da çalışanları tarafından protesto edildi.

Londra'da Google'ın yönetim binasının önünde toplanan çalışanlar, şirket yönetiminin işten çıkarma kararına tepki gösterdi.

Google çalışanlarını temsil eden ve protesto mitingi düzenleyen işçi sendikası Unite’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

O zamandan beri, Google'ın İngiltere’deki yönetimi, seçilmiş sendika temsilcileri tarafından kendilerine iletilen endişelerin çoğunu görmezden geldi ve işten çıkarma planlarıyla ilgili toplu görüşme sürecini sonlandırdı.

Sendikanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Unite Bölge Sorumlusu Matt Whaley ise şöyle konuştu: