Google, çalışanların maaşlarını artırma kararı aldı

Google, son zamanlarda artan şikayetler nedeniyle maaşlara zam yapma kararı aldı. Ayrıca politikalarda bazı değişikler yapıldı.

Google, genellikle dünyanın en iyi ödeme yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak biliniyor ve özellikle gençler burada çalışmayı çok istiyor.

Sunmuş olduğu iş ortamı ve maaş politikasıyla oldukça ilgi gören Google, son zamanlarda ise çalışanlar tarafından baskı altındaydı.

Google’ın tepe şirketi Alphabet, 1,5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle dünyanın en değerli firmalarından biri.

Ancak şirketin en son yıllık anketi, çalışanların maaşlarından memnun olmadığını göstermişti.

Başta ABD olmak üzere pandemiyle beraber dünya genelinde enflasyon artışı yaşandı. Google gibi teknoloji şirketlerinin de gelirleri tavan yapsa da çalışanlar bu gelir artışından pay alamadı.



Google'dan zam kararı

Google, performans incelemelerini ve promosyonlarını düzene sokma çabalarında değişiklikler yaptı. Şirket, yeniliklerin Google’daki çalışanlar için daha yüksek maaşlarla sonuçlanacağını söyledi.

Gelen bilgilere göre, performans değerlendirmeleri yılda ikiden bire inecek. Ayrıca çalışanların birbirini değerlendirmesi de sağlanacak.

Başka bir ifadeyle çalışan hakkında çalışma arkadaşlarının fikri de önemli olacak böylece emir-komutaya dayalı değerlendirme olmayacak.

Pandemiyle birlikte teknoloji alanında işçi ücretleri yükselmişti. Amazon gibi firmalar, transferlerde ve maaşlarda verilebilecek üst sınırları artırmıştı.