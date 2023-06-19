Google çalışanlarına yapay zeka uyarısı! Gizli bilgiler girmeyin Google, çalışanlarına yaptığı uyarıda, yapay zeka destekli sohbet botlarına gizli bilgilerin girilmemesi gerektiğini söyledi.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, geçtiğimiz aylarda yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini görücüye çıkarmıştı.

Google, kendi çıkardığı Bard adlı yapay zeka sohbet robotunu geliştirmeye devam ederken, ana şirketi Alphabet çalışanlarına uyarıda bulundu.

"Gizli bilgi girmeyin"

Google, sızıntı korkusu nedeniyle OpenAI'nin ChatGPT'si veya Google'ın kendi yapay zekası Bard gibi sohbet botlarına gizli bilgileri girmemelerini tembih etti.

Google, gizli bilgileri ve materyalleri sohbet botlarına göndermemeleri için çalışanlarına "Sohbet robotlarına, hatta Bard'a karşı dikkatli olun." diyerek uyarıda bulundu.

Samsung, geçtiğimiz ay çalışanlarının ChatGPT kullanmasından dolayı şirket verilerinin sızdırıldığını duyurmuştu.