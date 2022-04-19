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    Google Chrome tarayıcısında kritik açık

    Google Chrome tarayıcısında kritik bir açık keşfedildi. Hackerların bu durumdan faydalanmaması için acil güncelleme uyarısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:17
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    Google Chrome tarayıcısında kritik açık

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

    Chrome'da kritik açık

    Google yayınladığı acil durum uyarısında, Chrome tarayıcısının yeni bir kritik açığa sahip olduğunu ve her an siber saldırı gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

    Daha önceki açık ile benzer bir şekilde CVE-2022-1364 kodlu açık da V8 Javascript motorundan kaynaklanıyor.

    chrome

    Google Tehdit Analiz Grubu tarafından 13 Nisan tarihinde rapor edilen açık ile ilgili Google kısa sürede yeni bir güncelleme yayınladı.

    Kullanıcıların Chrome tarayıcısını 100.0.4898.127 numaralı sürüme güncellemesi gerekiyor.

    Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.


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