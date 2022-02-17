Google, Chrome tarayıcısındaki gizliliği artırıyor

Google, Android işletim sistemindeki Chrome tarayıcısında veri izlemeyi sınırlandıracak.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

GOOGLE'IN GİZLİLİK PLANLARI

Google, 2023 yılına kadar, üçüncü tarafların çerezlere (cookie) erişimini Chrome tarayıcısında aşamalı olarak kaldıracak.

"Privacy Sandbox" isimli projeyle, reklamverenlerin toplayabileceği veri miktarı sınırlandırılacak ve kullanıcı verilerinin paylaşılması kısıtlanacak.

ABD'li teknoloji devi ayrıca, uygulamaların yazılım geliştirici kitleriyle (SDK) entegre edilmesi için daha güvenli yollar da dahil olmak üzere, gizli veri toplama potansiyelini azaltan teknolojileri araştırdıklarını duyurdu.