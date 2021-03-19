Google Chrome'a canlı alt yazı özelliği geldi

Google, masaüstü için Chrome internet tarayıcısının artık "canlı alt yazı" özelliğini destekleyeceğini açıkladı.

Google'ın ilk olarak 2019 yılında Pixel serisi akıllı telefonlarında kullanıma sunduğu canlı alt yazı özelliği, masaüstü için Chrome tarayıcısına entegre edildi.

Söz konusu özellik, oynatılan seslere veya videolara otomatik olarak alt yazı ekleyebiliyor. Böylelikle farklı bir uygulama kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Alt yazı oluşturmak için makine öğrenmesi kullanan Chrome, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken herkes için çok daha erişilebilir seçenek sunuyor.

CANLI ALT YAZI ÖZELLİĞİ NELER SUNUYOR

Canlı alt yazı özelliğini açtıktan sonra, izlediğiniz videolarda tarayıcınızın altında küçük ve taşınabilir bir kutuda otomatik olarak alt yazılar beliriyor. Videonun sesini kapattıktan sonra bile çalışmaya devam eden alt yazı özelliği, internete bağlı olmadan bile çalışabiliyor.

YouTube videoları, Twitch akışları, podcast oynatıcıları ve hatta SoundCloud gibi müzik akışı hizmetlerinde çalışan bu özellik, aynı zamanda bilgisayarınızda yerel olarak depolanan videolarda da işe yarıyor. Bunun için kayıtlı videoları Chrome tarayıcısında açmanız yeterli.

CHROME CANLI ALT YAZI ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR

Canlı alt yazı özelliğini açabilmek için öncelikle Chrome'un son sürümünü kullandığınızdan emin olun. Daha sonra sırasıyla Ayarlar > Gelişmiş > Erişilebilirlik yolunu izleyin ve söz konusu özelliği açık konumuna getirin.

Chrome'un canlı alt yazı özelliği şimdilik yalnızca İngilizce dilinde hizmet veriyor.