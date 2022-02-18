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    Google Chrome'dan acil güncelleme: 11 açık kapatıldı

    Google, Chrome tarayıcısında bulunan güvenlik açıklarını gidermek amacıyla acil bir güncelleme yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 14:23
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    Google Chrome'dan acil güncelleme: 11 açık kapatıldı

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

    CHROME İÇİN ACİL DURUM GÜNCELLEMESİ

    Google, Chrome'daki önemli güvenlik açıkları için acil bir güncelleme yayınladı. Şirket, sıfır gün güvenlik açığı sebebiyle Windows, Mac ve Linux için güncellemeyi kullanıma sundu.

    Google, kullanıcıların tarayıcıdaki toplamda 11 kritik güvenlik açığının kapatıldığı en son sürümü (Sürüm 98.0.4758.102) kurmaları gerektiğini söylüyor.

    Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.

    chrome


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