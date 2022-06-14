Google, cinsiyet ayrımı yaptığı için 118 milyon dolar ödeyecek

Google, cinsiyet ayrımı yaptığı için 118 milyon dolar ödeyecek

Kadınlara daha az ödeme yaptığı iddia edilen Google, 118 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, zaman zaman çeşitli iddialarla gündeme geliyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket, cinsiyet ayrımcılığı yapıyor.

Kadın çalışanlarına daha az ödeme yaptığı için davalık olan Google, 118 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Google’ı temsil eden hukuk firmasının yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 bin 500 kadın çalışana cinsiyet ayrımcılığı davasını çözmek için teknoloji devinin 118 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Google denetlenecek

Ayrıca bağımsız bir uzmanın Google’ın işe alım uygulamalarını analiz edeceği ve bağımsız bir iş gücü ekonomistinin şirketin ücret eşitliği çalışmalarını gözden geçireceği açıklandı.

Google, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Politikalarımızın ve uygulamalarımızın eşitliğine güçlü bir şekilde inanmamıza rağmen, yaklaşık beş yıllık davadan sonra, her iki taraf da konunun herhangi bir kabul veya bulgu olmaksızın çözülmesinin en iyi çıkar olduğu konusunda hemfikirdir." dedi.

2017'de birkaç eski Google çalışanı, eşdeğer pozisyonlar için kadınlara erkeklerden daha az ödeme yapmak ve kadınları benzer deneyimlere sahip erkeklerden daha düşük pozisyonlara vermekle suçlayarak Google'a dava açmıştı.