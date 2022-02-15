Google Currents, gelecek yıl kapatılıyor

Google, günümüzde kurumsal kullanıcılara hizmet vermeyi sürdüren Google Currents (Google+) platformunu 2023 yılında kapatacak.

Uzun süre beta süresince test edilen ve 2011 yılında yayın hayatına başlayan Google Plus, ilk yıllarında sıklıkla Facebook gibi sosyal medya platformlarına rakip olarak gösterildi.

Ancak platform; Facebook, Twitter, Instagram veya Pinterest gibi popüler olmayı bir türlü başaramadı.

Son aylarında güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcılarını mağdur etme riski ortaya çıkan Google Plus'la daha fazla yola devam etmek istemeyen Google ise, 2019 yılında kullanıcı hesaplarını silip platforma erişimi durdurmuştu.

YERİNE GOOGLE CURRENTS GEÇTİ

Arama devi, Google Plus platformunun kapatılmasıyla kurumsal hesapların "Google Currents" altında yeniden kullanılabileceğini açıklamıştı.

Android ve İOS platformları için yayınlanan uygulama, yalnızca kurumsal müşteriler için hizmet veriyordu.

GOOGLE CURRENTS DE KAPATILIYOR

Google, günümüzde kurumsal kullanıcılar için açık bırakılan ve ismi Google Currents olarak değişen platformun 2023 yılında resmi olarak tekrar kapatılacağını açıkladı.

Platformun artık tamamen modası geçmiş olduğunu düşünen Google, yakın tarihli bir Google Workspace duyuru gönderisinde, ''Spaces'ın artık kullanılabilir olmasıyla, 2023'ten itibaren Google Currents'ı sonlandırmayı ve kalan içeriği ve toplulukları yeni Spaces deneyimine taşımayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.