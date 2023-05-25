Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru olacak OpenAI, ChatGPT için varsayılan arama deneyimi olarak Bing'i kullanmaya başlayacak.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ChatGPT’nin Bing tarayıcısına entegrasyonunun ardından yeni bir adım daha atıldı. Buna göre OpenAI, ChatGPT için varsayılan arama deneyimi olarak Bing'i kullanmaya başlayacak.

Tüm kullanıcılara sunulacak

Yeni arama, ChatGPT Plus kullanıcılarına sunulacak ve yakında ChatGPT'deki bir eklenti aracılığıyla tüm ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için etkinleştirilecek.

Microsoft'un tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi, bir blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Yeni Bing ile ilerlememizin temeli, OpenAI ile olan harika ortaklığımızdır. ChatGPT artık web'den erişimle daha güncel yanıtlar sağlamak için yerleşik birinci sınıf bir arama motoruna sahip olacak.

Tıpkı Bing'in sohbet deneyiminin GPT-4 tarafından desteklenmesi ve bağlantılar için alıntıları kullanması gibi, OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotu da alıntıları da içeren arama ve web verilerini kullanabilecek.