Google, Donald Trump'ın android uygulamasını mağazadan kaldırdı

ABD eski başkanı Donald Trump'ın 2016 ve 2020 seçimlerinde kullandığı mobil uygulama, Google Play Store'dan kaldırıldı.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları, 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Facebook ve Twitter'ın ardından harekete geçen Google da Trump'ın YouTube hesabını, bir hafta süreyle askıya aldığını duyurmuştu.

GOOGLE'DAN YENİ YASAK

Son dönemlerde sosyal medya tarafından sürekli engellenmeye çalışılan Trump'a, yeni bir yasak daha geldi. ABD'li teknoloji devi Google, Trump'ın 2016 ve 2020 seçimlerinde kullandığı "Official Trump App" uygulamasını Play Store'dan kaldırdı.

Trump'ın resmi uygulaması, seçim propagandaları ve vaatlerin duyurulmasına ve insanların düşüncelerini paylaşmasına izin veriyordu. Trump'ın ekibi, uygulamayı güncelleyerek geride bıraktığımız seçimde de buradan propagandalara devam etmişti.

Uygulamanın Play Store'dan kaldırılmasının ardından Google'dan bir açıklama geldi. ABD'li şirket; uygulamanın artık işlevsiz hale geldiğini, geliştiriciyle iletişim kurmaya çalıştıklarını, ancak dönüş alamadıklarını belirterek, Google Play Store'un ilgili hüküm ve koşulları gereğince uygulamayı kaldırdıklarını açıkladı.

Uygulamanın yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsizliğini korurken, teknoloji şirketlerinin Trump'a uyguladığı yasaklara bir yenisi daha eklenmiş oldu.