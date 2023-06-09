Google Drive, Windows 8 ve 8.1 için yolun sonuna geldi

2013 yılında Windows 8 işletim sisteminin daha geliştirilmiş bir sürümü olarak tanıtılan Windows 8.1, yavaş yavaş yolun sonuna geliyor.
Eski işletim sistemine olan destek, 10 Ocak 2023 tarihinde sona ermişti. Şimdi de uygulamalar Windows 8 ve 8.1 için desteğini kesmeye başladı.
Google Drive artık çalışmayacak
Google, Windows 8, 8.1 ve 32 bit Windows 10 işletim sistemlerinin Drive uygulamasını desteklemeyeceğini duyurdu.
Bu Windows sürümlerine sahip kullanıcılar, ağustos ayından sonra uygulamayı kullanamayacak.
Bu tarihten itibaren, sadece 64 bit Windows 10 ve üstüne sahip kullanıcılar masaüstü uygulamasını kullanabilecek
Google’ın açıkladığı Windows sürümlerini kullanıyorsanız, masaüstü uygulamasından olmasa da tarayıcıdan Drive’a erişmeye devam edebileceksiniz.
Geçtiğimiz şubat ayında Google, artık Chrome'un Windows 7 ve Windows 8 sürümlerine de destek vermeyeceğini duyurmuştu.