Google Duo, Google Meet'e katılarak tamamen kapatılabilir

Google'ın, popüler video görüşme uygulaması Duo'yu Google Meet'e entegre ederek tamamen kapatacağı ortaya çıktı.

Son yıllarda görüntülü görüşme uygulamalarını sıkça kullanıyoruz. Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere birçok platform bu özelliği destekliyor. Ancak Google, hizmete sunduğu Google Duo uygulaması ile bu hizmeti bir adım öne taşımayı başarıyor.

İlk olarak 18 Mayıs 2016 yılında açıklanan Google Duo, 16 Ağustos 2016 yılında kullanıma sunuldu. İlk başlarda marketlerden indiirlebilen uygulama, artık android işletim sistemlerine varsayılan olarak yüklü halde geliyor.

GOOGLE DUO KAPATILACAK

Google'ın Meet ve Duo olmak üzere iki farklı görüntülü görüşme uygulaması bulunuyor. Zaman içerisinde iki uygulamanın da birbirine benzemesiyle harekete geçen Google, Duo servisini Meet'e entegre etmeyi planlıyor.

G Suite başkanı Javier Soltero, her iki uygulamanın bir arada bulunmasının mantıklı olmadığını ve Google Meet'in tek uygulama olarak devam edeceğini söylüyor.

Google'ın bu hamlesi, Duo uygulamasının tamamen kapatılacağı anlamına geliyor.

Yapılacak olan çalışmalar sonucunda Duo'dan Google Meet’e aktarılması planlanan arasında uçtan uca şifreleme, telefon numarası entegrasyonu ve 3 boyutlu efektler yer alıyor.

Google'a yakın kaynaklar, bu birleşmenin 2 yıl kadar sürebileceğini ve birleşmenin ardından Duo ve Meet isimleri birleştirilerek "Duet" adında yeni bir uygulama yayınlanacağını söylüyor.