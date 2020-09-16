Google Duo'nun Android sürümüne ekran paylaşma özelliği geldi

Google Duo'nun Android sürümünü kullanan kullanıcılar, artık telefonun ekranını karşı taraf ile paylaşabilecek.

16 Ağustos 2016 yılında kullanıma sunulan Google'ın görüntülü görüşme uygulaması Google Duo, sunmuş olduğu kaliteli deneyimle rakiplerinden sıyrılmayı başardı.

Yıllar içinde yeni özelliklerle sürekli olarak geliştirilen Google Duo'ya şimdi de ekran paylaşım özelliği eklendi.

Şimdilik yalnızca Android sürümüne eklenen yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, görüşme sırasında telefonların ekranını karşı tarafla paylaşabiliyor. Kısacası sizin telefonunuzda yaptığınız her şeyi karşı taraf da görebiliyor.

GOOGLE DUO EKRAN PAYLAŞIMI NE İŞE YARAYACAK?

Google Duo'nun ekran paylaşım özelliği bazı durumlarda oldukça kullanışlı olabilir. Örneğin telefonunuzdaki fotoğrafları, bu özellik sayesinde karşı tarafa gösterebilirsiniz. Veya telefonunuzda yaşadığınız herhangi bir sorun için ekranınızı karşı tarafla paylaşarak canlı teknik destek alabilirsiniz.

Google, Duo için ekran paylaşımı özelliğini yayınlamakta biraz geç kaldığını söylemeliyiz. Çünkü Facebook Messenger, benzer bir özelliği geçtiğimiz aylarda hem Android hem de iOS için zaten kullanıma sunmuştu..

Ayrıca Skype gibi diğer Google Duo rakipleri de yıllardır bu özelliği mobil uygulamalarında sunuyor.

Son olarak Google Duo, Android ve iOS işletim sistemlerinin yanı sıra bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.