Google, evden çalışma kararını Eylül 2021'e uzattı

Google, uzaktan çalışma uygulamasını Eylül 2021'e kadar uzattığını duyurdu. Ayrıca şirket, esnek çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi için çalışmalar yürütüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Ayrıca Twitter'ın da yer aldığı birçok şirket, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçmişti.

GOOGLE SÜREYİ UZATTI

Salgın döneminde uzaktan çalışma sisteminden oldukça memnun kalan Google, bu süreyi Eylül 2021 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Ayrıca şirket, esnek çalışma sistemini kalıcı hale getirebilmek için çeşitli testler uyguluyor.

YENİ PROGRAMIN DETAYLARI

Google'ın Eylül 2021'den sonra uygulamayı düşündüğü yeni esnek çalışma programına göre çalışanlar, haftanın yalnızca 3 günü ofise gidecek ve geri kalan çalışma günlerinde evde olacak.

Google CEO'su Sundar Pichai tarafından duyurulan bu çalışma modeli şu anda test aşamasında. Eğer çalışanlar bu sistemden memnun kalırsa, şirket kalıcı olarak yeni modele geçecek.

DEV ŞİRKETLER EVDEN ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYOR

Aralarında Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin de bulunduğu dev kurumlar, evden çalışma sistemini yıl sonuna kadar uzatmıştı. Hatta Twitter CEO'su Jack Dorsey, isteyen çalışanların kalıcı olarak evden çalışabileceğini açıklamıştı.

Japon teknoloji devi Fujitsu, Japonya'daki binalarının kapasitesini yarıya indirip evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdiğini duyurmuştu.