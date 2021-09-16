Google, fiber optik kablolarla 3 ülkeyi birbirine bağladı

Google; ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlamak için Atlas Okyanusu'nun altından binlerce kilometre uzunluğunda fiber optik internet kablosu döşedi.

Daha önce farklı bölgelere internet erişimi sağlamak için bazı deniz altı kablo projelerini hayata geçiren Google, yeni okyanus altı internet kablosu projesiyle iki kıtayı birleştirmeye hazırlanıyor.

6 bin 250 kilometre uzunluğundaki yeni jenerasyon fiber optik kablo, saniyede 350 terabit veri aktarma kapasitesine sahip. Gelecek yıl hizmete girecek kabloya yazılım dünyasının öncü isimlerinden Grace Hopper'ın ismi verildi.

VERİ TRAFİĞİ DAHA DA HIZLANACAK

Google'ın hizmete açmaya hazırlandığı ve ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlayan yeni kablo sistemi ile uluslararası internet veri trafiğinin daha da hızlandırılması hedeflenyor.

Şirket, bu amaçla önümüzdeki yıllarda Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloları da döşeyecek.