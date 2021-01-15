Google, Fitbit'i 2,1 milyar dolara resmen satın aldı

ABD'li teknoloji devi Google'ın 2019'da duyurduğu Fitbit satın alma anlaşması resmen sonuçlandı. Google, Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

2007 yılında kurulan ve egzersiz ekipmanı, etkinlik izleyicisi, pedometre, kalp atış hızı, uyku kalitesi ve zindelikle ilgili verileri ölçen giyilebilir ekipman üreticisi Fitbit, 2019 yılında Google ile satın alma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın 2,1 milyar dolara Fitbit'i satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesini geçtiğimiz aralık ayında tamamladı ve satın alma işlemine onay çıktı.

FITBIT, 2,1 MİLYAR DOLARA RESMEN GOOGLE'A SATILDI

Yeni bir açıklama yapan Google, bir yıldır devam eden Fitbit satın alım sürecinin resmen tamamlandığını duyurdu.

Google, ABD Adalet Bakanlığı'nın son 14 aydaki kapsamlı incelemesine uyduğunu ve üzerinde anlaşmaya varılan bekleme süresinin itiraz olmaksızın sona erdiğini belirtti.

Google, Fitbit'in 29 milyon aktif kullanıcısı olduğunu söyleyen bir blog gönderisinde, "Tüketicilerin gizlilik beklentilerini koruyan bir yaklaşım üzerinde küresel düzenleyicilerle birlikte çalıştık." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında Fitbit kullanıcılarının verileri, Google reklamları için kullanılmayacak ve bu veriler diğer Google reklam verilerinden ayrılacak.