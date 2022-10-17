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    Google, gelecek yıl 150 dolara 8 Gbps internet sunacak

    Google, 2023'ün başlarında abonelere sunacakları yeni fiber internet paketlerini duyurdu. Bu paketler arasında 8 Gbps olanı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 15:01
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    Google, gelecek yıl 150 dolara 8 Gbps internet sunacak

    Google'ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü fiber optik tabanlı geniş bant internet hizmeti olan Google Fiber, şu anda ABD genelinde 18 şehirde herhangi bir kullanım kotası veya taahhüt şartı olmadan kullanılabiliyor.

    Google Fiber, şu anda abonelerine 2 gigabite kadar yüksek hızlar sunabiliyor. Ancak şirket, gelecek yıl yeni paketlerini hayata geçirecek.

    8 Gbps internet 150 dolar

    Google, 2023’ün başlarında abonelerine iki seçenek daha sunacak. Bu paketlerden biri 5 Gbps hız sunarken, en yüksek pakette ise 8 Gbps internet hizmeti verilecek. 5 Gbps internetin fiyatı 125 dolar, 8 Gbps internetin ise 150 dolar olacak.

    google-fiber

    Google Fiber fiyatları bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ancak çoğu Google Fiber müşterisi, 100 megabit internet paketi için aylık yaklaşık 50 dolar, 1000 megabit (1 gigabit) internet paketi için ise aylık 70 dolar ödüyor. Şu anda zaten ABD'nin 18 şehrinde Google Fiber hizmeti kullanılıyor.

    2 gigabite kadar indirme ve 1 gigabite kadar yükleme hızına sahip Google Fiber paketi, kullanıcılara 100 dolardan sunuluyor. Bu pakette, 10GB boyutunda bir oyun, 42.2 saniyede iniyor.


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