Google, haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapacak

Google, belirli ülkelerdeki başlıca haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu.

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

İÇERİK BAŞINA ÖDEME YAPACAK

Google’ın Başkan Yardımcısı Brad Bender, kaliteli içerik üretici sayısını artırmak için "içerik başına ödeme" programını duyurdu.

Halihazırda "haberler" sekmesi ile kullanıcılarına çeşitli kaynaklardan içerik ulaştıran şirket, artık bazı haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapacak.

Google tarafından lisanslanan özel içerikler, Google Haberler ve Keşfet aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

İçerik başına ödeme planına ilk olarak Avustralya, Brezilya ve Almanya'daki bazı medya gruplarıyla başlayacak olan Google, böylelikle haberler bölümünü daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Google’ın içerik başı ödeme programına şu ana kadar Almanya’dan Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit ve Rheinische Post; Avustralya'dan Schwartz Media, The Conversation, Solstice Media ve Brezilya’dan da Diarios Associados ve A Gazeta yayınları dahil edildi.

BU YIL BAŞLIYOR

Brad Bender, bu yıldan başlayarak söz konusu yayıncılara yüksek kaliteli içerikler için ödeme yapılacağını sözlerine ekledi.

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