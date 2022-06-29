Petrol
114.16
0.32%
Euro
17.5456
-0.04%
Dolar
16.6743
-0.05%
Altın
976.47
0.04%
Borsa
2472
-0.73%
Bitcoin
337.607
-4.19%
BTXN Coin
6.94
-3.61%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Google Hangouts, kasımda kapatılıyor

    Google Hangouts, kasım ayı itibarıyla artık kullanılamayacak. Kullanıcılar, Google Chat uygulamasına geçiş yapabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google Hangouts, kasımda kapatılıyor

    Google her ne kadar dünyanın en büyük şirketlerinden olsa da şimdiye kadar yayınladığı birçok platform, istenilen başarıyı elde edemedi.

    Örneğin şirketin sosyal medya platformu kurma hayali Google Plus ise suya düştü ve uygulama sonlandırıldı.

    Google'ın yıllardır kullanımda olan mesajlaşma uygulaması Hangouts ise, diğer güçlü rakiplerine karşı daha fazla mücadele edemedi.

    Şirket, platformu tamamen sonlandırıp bunun yerine "Google Chat" uygulamasına yatırım yapacak.

    Hangouts kasımda kapatılıyor

    Google’ın 2019 sonlarında kapatmayı amaçladığı, ancak pandemi nedeniyle biraz daha yaşama şansı bulan Hangouts, kasım ayında kapatılacak. Kullanıcılar, yoluna Google Chat ile devam edecek.

    GOOGLE CHAT

    google hangouts



    İlginizi Çekebilir

    Demir Yumruk Operasyonu'nun ayrıntıları
    İç Haber

    Demir Yumruk Operasyonu'nun ayrıntıları

    Phil Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü
    Dünyadan futbol

    Phil Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir