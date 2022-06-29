Google Hangouts, kasımda kapatılıyor

Google Hangouts, kasım ayı itibarıyla artık kullanılamayacak. Kullanıcılar, Google Chat uygulamasına geçiş yapabilecek.

Google her ne kadar dünyanın en büyük şirketlerinden olsa da şimdiye kadar yayınladığı birçok platform, istenilen başarıyı elde edemedi.

Örneğin şirketin sosyal medya platformu kurma hayali Google Plus ise suya düştü ve uygulama sonlandırıldı.

Google'ın yıllardır kullanımda olan mesajlaşma uygulaması Hangouts ise, diğer güçlü rakiplerine karşı daha fazla mücadele edemedi.

Şirket, platformu tamamen sonlandırıp bunun yerine "Google Chat" uygulamasına yatırım yapacak.

Hangouts kasımda kapatılıyor

Google’ın 2019 sonlarında kapatmayı amaçladığı, ancak pandemi nedeniyle biraz daha yaşama şansı bulan Hangouts, kasım ayında kapatılacak. Kullanıcılar, yoluna Google Chat ile devam edecek.







