Google Hangouts, yerini Google Chat'e bırakıyor

Google, son dönemde popülerliğini yitiren Hangouts uygulaması yerine Google Chat platformunu yayınlamaya hazırlanıyor.

Google her ne kadar dünyanın en büyük şirketlerinden olsa da şimdiye kadar yayınladığı birçok platform, istenilen başarıyı elde edemedi. Örneğin şirketin sosyal medya platformu kurma hayali Google Plus ise suya düştü ve uygulama sonlandırıldı.

Google'ın yıllardır kullanımda olan mesajlaşma uygulaması Hangouts ise, diğer güçlü rakiplerine karşı daha fazla mücadele edemedi. Şirket, platformu tamamen sonlandırıp bunun yerine "Google Chat" isminde bir uygulama kullanıma sunacak.

TESTLER BAŞLADI

Google Chat'in yakın zamanda yayınlanması beklenmiyor. Ancak şirket, beta testi kapsamında bazı kullanıcılar ile denemelere çoktan başladı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre Google Char, Hangouts kapandığında birinci mesajlaşma uygulaması haline gelecek. Yeni uygulamanın yıl sonuna doğru yayınlanması bekleniyor.



