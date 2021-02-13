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    Google Hangouts, yerini Google Chat'e bırakıyor

    Google, son dönemde popülerliğini yitiren Hangouts uygulaması yerine Google Chat platformunu yayınlamaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 08:09
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    Google Hangouts, yerini Google Chat'e bırakıyor

    Google her ne kadar dünyanın en büyük şirketlerinden olsa da şimdiye kadar yayınladığı birçok platform, istenilen başarıyı elde edemedi. Örneğin şirketin sosyal medya platformu kurma hayali Google Plus ise suya düştü ve uygulama sonlandırıldı.

    Google'ın yıllardır kullanımda olan mesajlaşma uygulaması Hangouts ise, diğer güçlü rakiplerine karşı daha fazla mücadele edemedi. Şirket, platformu tamamen sonlandırıp bunun yerine "Google Chat" isminde bir uygulama kullanıma sunacak.

    TESTLER BAŞLADI

    Google Chat'in yakın zamanda yayınlanması beklenmiyor. Ancak şirket, beta testi kapsamında bazı kullanıcılar ile denemelere çoktan başladı.

    GOOGLE CHAT

    Google'dan yapılan açıklamaya göre Google Char, Hangouts kapandığında birinci mesajlaşma uygulaması haline gelecek. Yeni uygulamanın yıl sonuna doğru yayınlanması bekleniyor.

    google hangouts


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