Google Haritalar, Android'de 10 milyar indirme barajını geçti

Google Haritalar, yalnızca Android ekosisteminde 10 milyar indirme sayısına ulaştı.

Her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan Google Haritalar; yalnızca basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan bir platform.

Google’ın popüler navigasyon ve harita uygulaması, Play Store’da 10 milyar indirme sayısını geçti.

Böylece Google Haritalar, Android uygulama mağazasında Youtube ve Google Play Services'in ardından 10 milyar indirme barajını geçen üçüncü uygulama oldu.

BAŞARININ SIRRI TELEFONLARA YÜKLÜ GELMESİ

Android işletim sisteminin sahibi Google, bildiğiniz gibi bazı uygulamaları telefonlara ön yüklü bir şekilde getiriyor. Google Haritalar'ın 10 milyar indirme barajına ulaşmasının asıl nedeni de bu.

Uygulama, Google Play servislerine sahip her Android 10 ve üzeri telefona yüklü bir şekilde geliyor.