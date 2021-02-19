Google Haritalar'a toplu taşıma ve park yeri ücreti ödeme özelliği geldi

Google, kullanıcıların Google Haritalar uygulaması üzerinden toplu taşıma ve park yeri ücretlerini ödeyebilmesine olanak sağladı.

Google Haritalar, her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.

Haritalar uygulaması sadece basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan, toplu taşıma ile ilgili kullanıcılara bilgi veren geniş kapsamli bir bilgi havuzu.

YENİ ÖDEME ÖZELLİKLERİ EKLENDİ

Google, dijital ödeme sistemi Google Pay ile harita uygulaması Haritalar'da bir iş birliği gerçekleştirerek, kullanıcıların uygulama üzerinden toplu taşıma ve park yeri ücretlerini ödeyebilmesine imkan tanıdı.

Bu sayede kullanıcılar, bir otoparka ya da toplu taşıma aracına giderken ödemeyi doğrudan Google Haritalar üzerinden yapabilecek. Ancak yeni özellikler henüz ülkemizde kullanılmıyor.

Google Haritalar’da bir otopark için rota oluşturduğunuzda hemen ekranın alt kısmında bir “park ücreti öde” butonu yer alıyor. Bu butona dokunulduğunda Google Pay’de kayıtlı ödeme yöntemi kullanılarak ne kadar süre park edileceği sisteme giriliyor ve park ücreti ödenebiliyor.

Toplu taşıma ücreti ödeme özelliği sayesinde ise Google Haritalar’da bir konuma doğru rota oluşturulduğunda, toplu taşıma ile gitme seçeneği ekranda beliriyor ve bu seçeneği hemen yanında bir “öde” butonu yer alıyor.

Bu butona dokunulduğunda söz konusu yolculuğun ücreti, daha toplu taşıma aracına binmeden ödenebiliyor.