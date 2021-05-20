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    Google Haritalar'dan yeni özellik: Güvenli rota

    Google Haritalar, yeni özelliği olan güvenli rotaları tanıttı. Kullanıcılar, artık ani bir tıkanıklık yaşayan veya yaşama ihtimali olan yollara girmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:08
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    Google Haritalar'dan yeni özellik: Güvenli rota

    Her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan Google Haritalar, yeni özelliklerine kavuşmaya devam ediyor.

    Navigasyon uygulamaları, genellikle kullanıcıları mevcut olan en hızlı güzergahtan götürmeyi amaçlıyor veya birkaç alternatif güzergah belirliyor.

    Google ise bunu alternatif bir özellik daha geliştirdi: Güvenli rotalar. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, artık ani bir tıkanıklık yaşayan veya yaşama ihtimali olan yollara girmebilecek.

    TIKANMA İHTİMALİ OLAN YOLLAR ÖNERİLMEYECEK

    Güvenli rota özelliği; hava durumu, yol durumu, trafik gibi unsurları analiz ederek tıkanıklığın olduğu veya ileride tıkanma ihtimali olan yolları önermeyecek.

    Kullanıcılar, böylece ani tıkanıklığın yaşanabileceği hızlı rotaları değil, daha güvenli ve normal hızında seyreden rotaları tercih edebilecek

    100 MİLYON KAZA ENGELLENEBİLİR

    Google, güvenli rota uygulaması ile yılda 100 milyon araç kazasının önüne geçebileceklerini vurguluyor. Önümüzdeki haftalarda güvenli rota özelliği Google Haritalar platformuna entegre edilmeye başlanacak.

    Google Haritalar dan yeni özellik: Güvenli rota #1

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