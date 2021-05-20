Google Haritalar'dan yeni özellik: Güvenli rota

Google Haritalar, yeni özelliği olan güvenli rotaları tanıttı. Kullanıcılar, artık ani bir tıkanıklık yaşayan veya yaşama ihtimali olan yollara girmeyecek.

Her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan Google Haritalar, yeni özelliklerine kavuşmaya devam ediyor.

Navigasyon uygulamaları, genellikle kullanıcıları mevcut olan en hızlı güzergahtan götürmeyi amaçlıyor veya birkaç alternatif güzergah belirliyor.

Google ise bunu alternatif bir özellik daha geliştirdi: Güvenli rotalar. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, artık ani bir tıkanıklık yaşayan veya yaşama ihtimali olan yollara girmebilecek.

TIKANMA İHTİMALİ OLAN YOLLAR ÖNERİLMEYECEK

Güvenli rota özelliği; hava durumu, yol durumu, trafik gibi unsurları analiz ederek tıkanıklığın olduğu veya ileride tıkanma ihtimali olan yolları önermeyecek.