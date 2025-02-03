Google Haritalar'ın Android Auto güncellemesi tepkilere neden oldu

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Android Auto kullanıcıları, Google Haritalar'ın son güncellemesinden sonra hayal kırıklıklarını dile getiriyor.

Güncellemeyle birlikte gelen arayüz değişiklikleri, özellikle de büyük ve dikkat çekici "Hedefler" kutusu, kullanıcıların tepkisini çekti.

DEV "HEDEFLER" KUTUSU, HARİTAYI KAPATIYOR

Güncellemeyle birlikte Google Haritalar'ın Android Auto arayüzünde büyük bir "Hedefler" kutusu belirdi.

Ekranın sol üst kısmında yer alan bu kutu, haritanın önemli bir bölümünü kapatarak sürücülerin görüş alanını kısıtlıyor.

KULLANICILAR ŞİKAYETÇİ

Reddit gibi platformlarda kullanıcılar, bu değişiklikten duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

Büyük arama kutusunun dikkat dağıtıcı olduğunu ve sürüş güvenliğini tehlikeye attığını belirtiyorlar. Bazı kullanıcılar ise bu durum nedeniyle alternatif navigasyon uygulamalarına yöneldiklerini belirtiyor.

Yeni arayüz, özellikle küçük ekranlı araçlarda daha fazla sorun yaratıyor. Daha yeni araçlarda genellikle daha büyük ekranlar bulunurken, eski araçlardaki küçük ekranlarda "Hedefler" kutusu haritanın daha büyük bir bölümünü kaplıyor.

GOOGLE'DAN DÜZELTME BEKLENİYOR

Kullanıcılar, Google'ın bu sorunu gidermek için bir an önce yeni bir güncelleme yayınlamasını bekliyor.