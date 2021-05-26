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    Google, Hindistan'ın sosyal medya düzenlemelerine uyacak

    Google, Hindistan'ın şubat ayında kabul ettiği yeni sosyal medya düzenlemesine uyacağını bildirdi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 01:04
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    Google, Hindistan'ın sosyal medya düzenlemelerine uyacak

    Teknoloji devi Google, Hindistan'ın yasama süreçlerine saygı duyduğu ve ülkenin yeni dijital kurallarına uymayı amaçladığını belirtti.

    KARAR YOUTUBE İÇİN DE GEÇERLİ

    Google'ın ülke yasaları uyarınca yasa dışı içeriklerle etkili ve adil bir şekilde mücadele edeceği kaydedildi.

    Söz konusu kararın Google'ın sahibi olduğu video paylaşım sitesi Youtube için de geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.

    Google, Hindistan ın sosyal medya düzenlemelerine uyacak #1

    FACEBOOK DA HİNDİSTAN'IN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİNE UYACAK

    Sosyal medya platformu Facebook da gün içinde yaptığı açıklamada, Hindistan'ın söz konusu düzenlemelerine uyacağını duyurmuştu.

    Hindistan'da yeni sosyal medya düzenlemesi şubat ayında kabul edilirken, bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin ülkede temsilci bulundurmaları, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi ve kaldırması gerekiyor.

    Yeni Delhi yönetimi, sosyal medya şirketlerinden ülke çapında kitlesel eylemlere dönüşen çiftçi protestoları ve yeni tip koronavirüs salgının yönetimine dair eleştiriler nedeniyle bazı hesapların kapatılması ve bazı içeriklerin de engellenmesi talebinde bulunmuştu.

    Google, Hindistan ın sosyal medya düzenlemelerine uyacak #2

    Google, Hindistan ın sosyal medya düzenlemelerine uyacak #3

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