Google hizmetleri, Honor modellerine geri dönüyor

Honor 50 serisi ile birlikte, Google uygulama ve hizmetleri şirketin akıllı telefonlarında yeniden kullanılabilecek.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kalmıştı.

Bu hamle ile birlikte Honor'un, Google ve Qualcomm gibi ABD'li şirketlerle iş birliği yapmasının önüne herhangi bir engel kalmadı.

GOOGLE HİZMETLERİ HONOR'A GERİ GELİYOR

Huawei çatısından ayrıldıktan sonra sorunları gidermek için çalışan Honor, ilk olarak Qualcomm'dan yeniden işlemci tedarik etmeye başlamıştı.

Çinli şirket, şimdi de Google Mobil Hizmetleri (GMS) için Google ile yeniden anlaşmaya vardı.

HONOR DOĞRULADI

Honor Almanya'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre, Honor akıllı telefonları uluslararası pazarda Google uygulama ve hizmetleriyle satışa sunulacak.

Google hizmetleri, Honor 50 serisi ile şirketin akıllı telefonlarına resmen geri dönecek.