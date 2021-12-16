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    Google, iklim değişikliği karşıtı reklamları engellemiyor

    Google, durdurma sözü vermesine rağmen iklim değişikliği inkarına ilişkin reklamlar yayınlamaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 17:45
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    Google, iklim değişikliği karşıtı reklamları engellemiyor

    Son zamanlarda ülkelerin gündeminde öncelikli sırada yer alan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Google da harekete geçti.

    Google, iklim değişikliği inkarcılarının gelirlerini sınırlamak ve platformlarında yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla, iklim değişikliğini inkar eden reklamları kaldırma kararı aldı.

    Şirketten yapılan açıklamada, bu yeni politikanın geçen hafta aşıyla ilgili yanlış bilgilere kapsamlı yasak getirildiğini açıklayan YouTube için de geçerli olacağı belirtildi.

    GOOGLE, SÖZÜNÜ TUTMUYOR

    Kâr amacı gütmeyen Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin (CCDH) yeni bir raporuna göre, Google iklim değişikliğini inkar eden içeriklerde reklam yayınlamayı durdurma konusundaki son sözünü yerine getirmiyor.

    Yeni araştırma, iklim değişikliği hakkında yalanlar içeren ve Google'ın yasaklanacağını söylediği tarihten sonra, hâlâ Google reklamlarının yer aldığı 50 makale belirledi.

    Google, iklim değişikliği karşıtı reklamları engellemiyor #1

    Dijital Nefretle Mücadele Merkezi CEO'su Imran Ahmed, "İlk duyurularını yaparken Google, iklim değişikliğini reddeden reklamların engelleneceğini duyurmasına rağmen hala böyle bir adım atılmadı." dedi.

    Google iletişim ve halkla ilişkiler müdürü Michael Aciman ise,  "Araştırma sonucunda bizimle paylaşılan sayfaları gözden geçirdik ve gerekli yaptırımları uyguladık. Politikalarımızı ihlal eden reklamları hızlı bir şekilde kaldırdık." ifadelerini kullandı.

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