Google ile Volkswagen, yapay zeka destekli sürüş asistanı için anlaştı Volkswagen ve Google, yapay zeka destekli bir sürücü asistanı geliştirmek için iş birliği yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google ve otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularından Volkswagen, yapay zeka destekli sürücü asistanları geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı.

Bu iş birliği, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümü hızlandırarak, daha güvenli ve akıllı araçların üretilmesine önemli katkı sağlayacak.

Google, Volkswagen sürücüleri için yapay zeka destekli bir asistan hayata geçirdi. Bu asistan, sürücülerin araç kullanımıyla ilgili sorularına yanıt veriyor ve akıllı telefon uygulaması üzerinden hizmet sunuyor.

Örneğin, kullanıcılar “Lastik nasıl değiştirilir?” gibi sorular sorabiliyor ya da telefon kameralarını araç göstergelerine doğrultarak gerekli bilgileri anında alabiliyor.

GOOGLE GEMINI ALTYAPISI KULLANILIYOR

Bu uygulamada Google'ın Gemini adlı büyük dil modelleri ve bulut bilişim altyapısı kullanılıyor. Bu teknoloji, kullanıcıların dilini anlayarak tahminsel yanıtlar üreten gelişmiş yapay zeka modellerine dayanıyor.

Google’ın aktardığı bilgiye göre asistan, araç sahiplerinin kılavuzları ve YouTube'daki araç bakımı videoları gibi verilerle desteklenerek geliştirildi.

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian ise bu teknolojinin geliştirilmesi sürecinde multimodalite adı verilen, farklı veri türlerini işleme kapasitesinin zorluklarının üstesinden gelindiğini belirtti.

Bu yapay zeka destekli asistan, şu anda Atlas ve Atlas Cross Sport modellerine sahip yaklaşık 120 bin kişi tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Gelecek yılın başına kadar, 2020 model yılı ve sonrasındaki diğer Volkswagen araçlarında da kullanıma sunulması planlanıyor.