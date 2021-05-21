Google, ilk fiziksel perakende mağazasını açıyor

Google, yayınladığı blog gönderisinde, dünyadaki ilk fiziksel perakende mağazasını bu yaz New York'ta açacağını duyurdu.

Günümüzde her ne kadar alışverişlerin çoğu internet üzerinden yapılsa da dev teknoloji şirketlerinin birçok ülkede fiziksel satış mağazası da bulunuyor.

Dünyanın en büyük teknoloji devlernden Google ise şimdiye kadar fiziksel mağazaya sıcak bakmıyordu. Ancak şirket, bu yaz kararını değiştireceğini açıkladı.

Şirket, yayınladığı bir blog gönderisinde dünyadaki ilk fiziksel mağazasını İngiltere'de hayata geçireceğini duyurdu.

BU YAZ AÇILIYOR

New York'un Chelsea semtinde açılacak olan Google Store, bu yaz ilk müşterilerini ağırlayacak. Mağaza, şirketin aynı şehirdeki mevcut kampüsünün bir parçası olacak.

Google Store'da müşteriler; Pixel telefonlar, Nest ürünleri, Fitbit cihazları, Pixelbook'lar ve daha fazlası dahil olmak üzere Google tarafından üretilen ürünleri inceleyip satın alabilecek.

Ayrıca şirket, mağazasında cihaz kurulumu ve onarım gibi teknik destek hizmeti de sağlayacak.

PANDEMİ KURALLARI GEÇERLİ

Google Store'da maske takmak zorunlu olacak ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Şirket, mağazanın günde birkaç kez temizleneceğini ve içeriye kısıtlı sayıda müşteri kabul edileceğini söylüyor.

Ayrıca Google, müşterilerin önceden sipariş vererek ürünlerini Google Store'dan teslim alabileceğini söylüyor.

Google, her ne kadar ilk mağazası için İngiltere'yi seçse de gelecekte farklı ülkelerde yeni mağazalarla karşımıza çıkabilir.