Petrol
107.54
-1.14%
Euro
15.97
0.38%
Dolar
14.61
0.12%
Altın
928.18
-0.01%
Borsa
2478
0.70%
Bitcoin
607.474
3.19%
BTXN Coin
31.98
2.20%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Google, iOS'tan Android'e geçişi kolaylaştırdı

    Google, iOS'tan Android'e geçmek isteyen kullanıcıların verilerini taşıyan Switch to Android uygulamasını App Store'da yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google, iOS'tan Android'e geçişi kolaylaştırdı

    Dünyanın en büyük arama motoru Google, aynı zamanda dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Android'i de bünyesinde barındırıyor.

    Google'ın, iPhone'dan Google'ın Android işletim sistemini çalıştıran bir akıllı telefona geçiş yapmak isteyen iOS kullanıcıları için bir "Android'e Geç" uygulaması geliştirdiğine dair raporlar geçen yıl ortaya çıkmıştı.

    Şimdilerde ise Google, söz konusu "Switch to Android" isimli uygulamayı sessiz sedasız App Store'da kullanıma sundu.

    Veriler kaybolmayacak

    Apple cihazından Android tabanlı bir modele geçmek isteyen bütün kullanıcılar, yeni uygulama sayesinde hiçbir veri kaybı yaşamadan geçiş yapabilecek.

    Uygulama üzerinden rehber, takvim, fotoğraflar ve videolar gibi kişisel ürünler Android'e aktarılabilecek.

    google ios

    Uygulamanın yayına alındığı resmi olarak açıklanmadı ve henüz App Store'da yapılan arama sonuçlarında görünmüyor.

    Eğer uygulamayı denemek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan "Switch to Android" sayfasına ulaşabilirsiniz.


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Önce imam nikahı kıydılar
    Magazin

    Önce imam nikahı kıydılar

    'Ukrayna için 8 savunma devi ile görüşülecek'
    Dünya

    'Ukrayna için 8 savunma devi ile görüşülecek'

    Görüş Bildir