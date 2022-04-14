Google, iOS'tan Android'e geçişi kolaylaştırdı

Google, iOS'tan Android'e geçmek isteyen kullanıcıların verilerini taşıyan Switch to Android uygulamasını App Store'da yayınladı.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, aynı zamanda dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Android'i de bünyesinde barındırıyor.

Google'ın, iPhone'dan Google'ın Android işletim sistemini çalıştıran bir akıllı telefona geçiş yapmak isteyen iOS kullanıcıları için bir "Android'e Geç" uygulaması geliştirdiğine dair raporlar geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Şimdilerde ise Google, söz konusu "Switch to Android" isimli uygulamayı sessiz sedasız App Store'da kullanıma sundu.

Veriler kaybolmayacak

Apple cihazından Android tabanlı bir modele geçmek isteyen bütün kullanıcılar, yeni uygulama sayesinde hiçbir veri kaybı yaşamadan geçiş yapabilecek.

Uygulama üzerinden rehber, takvim, fotoğraflar ve videolar gibi kişisel ürünler Android'e aktarılabilecek.

Uygulamanın yayına alındığı resmi olarak açıklanmadı ve henüz App Store'da yapılan arama sonuçlarında görünmüyor.

Eğer uygulamayı denemek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan "Switch to Android" sayfasına ulaşabilirsiniz.