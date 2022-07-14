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    Google, işe alımları yavaşlatma kararı aldı

    Google, kaynakları daha verimli kullanmak için işe alımları yavaşlattı. Şirket, bundan sonra uzun vadeli kritik pozisyonlara öncelik verecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 13:42
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    Google, işe alımları yavaşlatma kararı aldı

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu şirketlerden biri olan Google, maliyetleri azaltmanın planlarını yapıyor.

    Google’ın CEO’su Sundar Pichai tarafından çalışanlarla paylaşılan şirket içi yazışmada, şirketin işe alımları yavaşlatacağı bilgisine yer verildi.

    Yılın geri kalanında bu kararı uygulayacak şirket; mühendislik, teknik ve başka uzun vadeli düşünülen kritik roller için işe alımlara devam edecek.

    Google, ek önlemler alabilir

    Google’ın insan kaynakları harcamalarını ne ölçüde azaltacağı bilinmezken, ekonominin daha da kötüye gitmesi halinde şirketin ek önlemler de alabileceği konuşuluyor.

    Şirketler, çalışanlarla yolları ayırıyor

    Ekonomik sorunlardan etkilenen tek şirket Google değil. Daha önce Meta, Netflix ce Spotify gibi şirketler de benzer önlemler almış ve birçok çalışanla yollar ayrılmıştı.

    google


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