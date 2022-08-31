Google, İsrail hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Google, İsrail hükümetiyle 1 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması imzaladığını duyurdu.

Google, İsrail hükümetiyle 1 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması imzaladığını açıkladı. Project Nimbus adındaki projeyle İsrail'in Filistinliler hakkında daha fazla yasa dışı bilgi toplayacağını söyleyen üst düzey bir Yahudi çalışan ise bu duruma itiraz etti.

Google pazarlama birimi yöneticilerinden Ariel Koren, itiraz etmesinin ardından baskı gördüğünü söyledi ve şirketten istifa ettiğini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre Koren, Google'ın İsrail'le 1 milyar dolarlık yapay zeka teknolojisi satış sözleşmesine karşı çıktığı gerekçesiyle baskı gördüğünü ve görev yerinin değiştirildiğini belirtti.

Yahudi asıllı Koren, çalışma koşullarının kötüleştirildiği ve görev yerinin değiştirildiği gerekçesiyle istifa kararı verdiğini açıkladı.

"Google'ın susturma politikaları var"

Koren, Google'ın askeri anlaşmalar yaptığını ve buna karşı çıkan personelinin sesini kısmaya çalıştığını iddia ediyor.

Yönetici, ayrıca Filistinlilerin insan haklarını ihlal ettiği endişesini taşıyan ve Google'ı daha etik bir şirkete dönüştürmek isteyen çalışanlarını da susturduğunu söylüyor.

Şirket içi muhalefeti bu şekilde susturmanın, Google'ın İsrail ordusu ve hükümetiyle olan ticari çıkarlarını korumasını sağladığına işaret eden Koren, Google çalışanlarını söz konusu projeye karşı durmaya davet etti.