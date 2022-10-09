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    Google, Japonya'ya 690 milyon dolar yatırım yapacak

    Google CEO'su Sundar Pichai, Google'ın Japonya'ya 690 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 10:20
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    Google, Japonya'ya 690 milyon dolar yatırım yapacak

    Alphabet çatısı altında bulunan Google'ın CEO'su Sundar Pichai, geçtiğimiz cuma günü Nikkei'ye çeşitli açıklamalarda bulundu.

    Pichai, Google'ın 2024 yılına kadar Japonya'da toplam 100 milyar yen (690.13 milyon dolar) yatırım yapmayı planladığını söyledi.

    Japonya'ya veri merkezi açıyor

    Google, gelecek yıl Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinde bir veri merkezi açacak. Söz konusu tesis, Google'ın Japonya'daki ilk veri merkezi olarak kayıtlara geçecek.

    Google'a göre yeni tesis, Japonya'daki kullanıcıların Google'ın hizmetlerine daha hızlı ve daha istikrarlı erişmesini sağlayacak.

    google


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