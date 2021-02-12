Google, karanlık tema özelliğini test ediyor

Google, Windows ve Mac kullanıcıları üzerinden, arama motoru için karanlık tema özelliğini test etmeye başladı.

Koyu renk, karanlık tema veya gece modu olarak da bilinen karanlık mod, günümüzde akıllı telefonlar dahil olmak üzere birçok geliştirici tarafından kullanılıyor.

iOS ve Android işletim sistemlerinde de kullanılan ve Instagram, WhatsApp, Twitter gibi birçok uygulamada yer alan karanlık mod, ekrandaki renkleri siyaha yaklaştırarak hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de gözlerinizin daha az yorulmasını sağlıyor.

GOOGLE ARAMALAR DA KARARIYOR

Google, arama motoru için karanlık tema özelliğini test etmeye başladı. Windows ve macOS kullanıcıları üzerinden gerçekleştirilen test, yakında kullanıma sunulacak.

Google'ın karanlık teması, hem ana sayfanın hem de arama sonuçlarının koy gri bir renge bürünmesini sağlıyor.





Kullanıcılar, Google'ın test etmeye başladığı yeni özelliği farklı tarayıcılar üzerinden kullanabilecek.

Başka bir deyişle koyu tema, Google Chrome dışında Opera, Firefox ve Edge gibi tarayıcılarda da aktif olacak.

Yeni karanlık tema özelliğinin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.