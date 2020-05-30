Google, koronavirüs haritasında KKTC'yi tanıdı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, koronavirüs salgınıyla ilgili verileri gösterdiği haritaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dahil etti.

Birleşmiş Milletler dahil birçok resmi, medya ve internet platformunda, Rum Kesimi ile birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti olarak anılan ve bazen diplomatik sorunlara neden olan KKTC'nin varlığı, ilk kez Google'da resmen tanındı.

GOOGLE, KORONA HARİTASINDA KKTC'Yİ TANIDI

Dünyaca ünlü arama motoru Google, daha önceden koronavirüs verilerini gösterdiği haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) sadece Kıbrıs olarak gösteriyordu.

Google, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak yer vermeye başladı. Haritada korona virüs salgınına ait vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler bulunuyor.