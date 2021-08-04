Google, kripto para reklam yasağını resmen kaldırdı

Google, 2018'den beri yasakladığı kripto para borsası ve cüzdan reklamlarına, 3 Ağustos'tan itibaren artık izin verecek.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kripto paralar, yatırımcılarına ciddi paralar kazandırsa da birkaç haftadır piyasada dalgalanmalar yaşanıyor.

Dünyanın en popüler arama motoru Google, 2018 yılında kripto para borsası veya cüzdan reklamlarını tamamen yasaklamıştı.

Google, geçtiğimiz haziran ayında radikal bir karar alarak kripto para reklamı yasağını sonlandırma kararı almış ve 3 yılın ardından ilk kez kripto paralara yeşil ışık yakmıştı.

YASAK RESMEN KALKTI

Google, finansal ürün ve hizmetler politikasını güncelledi. Dün yürürlüğe giren politika ile kripto varlıklar ile ilgili hizmetlere artık reklam izni verilecek.

Kripto para borsaları ve kripto para cüzdanları, 3 Ağustos’tan itibaren Google Ads araçlarını kullanarak ABD’deki kullanıcılara reklam gösterebilecek.

GOOGLE'IN ŞARTLARI VAR

Kripto para reklamı yayınlamak isteyen borsa ve cüzdanların, Google'dan "Kripto Para Birimi Borsa ve Cüzdanları" sertifikası alması şart.

Bu sertifikayı alabilmek için, reklam verenlerin Mali Suçları Uygulama Ağı'na ya da en az bir eyalette banka kuruluşu olarak kayıtlı olmaları gerekecek.

Ayrıca Google, sertifika alınsa bile yeni halka arzlar, ICO ön satışları, ünlüler tarafından tavsiyeler ve DApps uygulamaların reklamlarına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Google'ın kararı, şimdilik ABD'deki kullanıcıları kapsayacak. Yani Türkiye'deki kripto para reklamları Google'da hala yasak.

ABD’de reklamların başlamasının ardından ilerleyen günlerde Türkiye ve diğer ülkeler için benzer karar alınabilir.