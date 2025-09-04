Google, kullanıcı verilerini izinsiz topladığı için 425 milyon dolar tazminat ödeyecek

Alphabet'in alt şirketi Google, kullanıcıların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan toplu davada 425 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

San Francisco'daki federal bir jüri, şirketin "Web ve Uygulama Etkinliği" ayarını kapatan kullanıcıların verilerini toplamaya devam ettiğine karar verdi.

GOOGLE KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Google sözcüsü Jose Castaneda, kararın ürünlerinin çalışma şeklini yanlış anladığını belirterek temyize gideceklerini duyurdu.

Şirket, toplanan verilerin kişisel olmadığını, takma adla saklandığını ve kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmediğini savundu.

DAVA 98 MİLYON KULLANICIYI KAPSIYORDU

Toplu dava, Google'ın Uber ve Instagram gibi uygulamalarla olan ilişkisi nedeniyle ayar kapalı olsa bile veri toplamaya devam ettiğini iddia ediyordu.

Dava, yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısını ve 174 milyon cihazı kapsayacak şekilde onaylanmıştı.