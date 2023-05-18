Google, kullanılmayan hesapları silmeye başlıyor Google, uzun zamandır kullanılmayan kişisel hesapları silmeye başlayacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Google, yakın gelecekte kullanılmayan kişisel hesapların bir kısmını temizleme kararı aldı.

Şirket, hesaplarında oturum açmayan herkesi, bu hesapların yakında silinebileceği konusunda uyardı. Ayrıca, söz konusu kullanılmayan hesaplardaki tüm bilgiler de silinecek.

Google'dan açıklama

Konuyla ilgili Google'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu yılın sonlarından itibaren, bir Google Hesabı en az 2 yıldır kullanılmadıysa veya oturum açılmadıysa, Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Takvim), YouTube ve Google Fotoğraflar içindeki içerikler de dahil olmak üzere, hesabı ve içeriklerini silebiliriz.

Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilecek eski parolalar ile açılabilecek kullanılmayan hesapların kötü amaçlar için kullanılabileceğini söyleyen Google, bu nedenle böyle bir karar aldığını söylüyor.