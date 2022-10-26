Google Mesajlar, Whatsapp’a rakip olacak özelliklerini tanıttı

ABD'li teknoloji şirketi Google, Mesajlar uygulamasını WhatsApp'a rakip yapacak yeni güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor.

Google'ın milyonlarca kullanıcıya sahip Mesajlar uygulaması, Android telefonlar arasında oldukça popüler.

Daha önce RCS isimli özelliği uygulamaya ekleyen Google, bu sayede internet üzerinden mesaj ve dosya göndermeyi mümkün kılmıştı.

SMS uygulaması olarak hizmet veren Google Mesajlar, şimdi de WhatsApp'a rakip olacak yeni özelliklere kavulaşacak.

Google’ın RCS teknolojisi sayesinde Google Mesajlar, birbirlerinin mesajlarına emoji ile tepki verebiliyordu. Ancak bu özellik, Apple'ın iMessage servisinden gelen mesajlarda çalışmıyordu.

iMessage desteği geldi

Yeni güncelleme ile birlikte, artık Android kullanıcıları da Apple kullanıcılarından gelen mesajlara emoji ile tepki verebilecek.

Uzun zamandır WhatsApp ve Telegram’da olan gömülü YouTube videosu özelliği de mesajlar uygulamasına eklenecek.

Google, yeni özelliklerle birlikte tıpkı iMessage gibi WhatsApp ve Telegram'a rakip olmak istiyor. Güncellemelerin tamamının 2023 başına kadar kullanıma sunulacağı açıklandı.