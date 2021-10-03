Google: Milyarlarca insan bizi en iyisi olduğumuz için tercih ediyor

Google: Milyarlarca insan bizi en iyisi olduğumuz için tercih ediyor

Google'ın, Avrupa Birliği'nin verdiği 4,34 milyar euroluk rekor para cezasına karşı açtığı davanın ilk duruşması başladı. Google avukatları, tüketicileri örnek gösterdi.

Avrupa Birliği (AB), Android işletim sistemiyle piyasayı domine ettiği ve rekabet kurallarına aykırı davrandığı için 2018 yılında Google'a tam 4,34 milyar dolarlık bir ceza kesmişti.

Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde; Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

GOOGLE'IN İTİRAZ DAVASI BAŞLADI

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, Google'ın AB Komisyonu kararına karşı açtığı davayı görüşüyor.

GOOGLE'DAN SAVUNMA

Google'ın avukatları; milyarlarca insanın Google'ı rekabetçi kalmak için yaptığı anlaşmalar nedeniyle değil, en iyisi olduğu için kullandığını söyledi.

Avukat Meredith Pickford, AB Genel Mahkemesine verdiği demeçte, "Milyarlarca insanın her gün arama aracı olarak Google'ı seçmesinin nedeni hakimiyetin kötüye kullanılması değil, en iyisi olması." dedi.

MICROSOFT'A GÖNDERME

Bing arama motorunun sahibi Microsoft, Google'ı Android'de kendi tarayıcısını varsayılan olarak ayarladığı için mahkemeye vermişti.

Bu konuya da değinen Google avukatı Pickford, "Tüketiciler aptal değil. Bing veya başka bir arama motoru Google'dan daha iyi olsaydı, insanlar onu tercih ederdi." ifadelerini kullandı.





Avrupa Komisyonu'nun avukatı Nicholas Khan ise, anlaşmaların Google'ın ihtimalleri kendi lehine çevirdiğini gösterdiğini söyledi ve hakimleri, komisyonun kararını ve cezasını onaylamaya çağırdı.

Khan, "Google, daha yarış başlamadan kendisine madalya veriyor. Google uygulamalarının ölçeği, verilen para cezasının haklı olduğunu gösteriyor." dedi.

BİR YIL SÜRECEK

AB Genel Mahkemesi'ndeki davanın 1 yıl sürmesi bekleniyor. Karar sonrası dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi, AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

GOOGLE, DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ CEZA ALMIŞTI

Google, arama motoruyla kendi "alışveriş" hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle 2017’de AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar euroluk para cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca AB, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 1,49 milyar euro ceza kesmişti.