Google, Pixel 6 modellerindeki ekran sorunlarını kabul etti

Kullanıcılar, Google Pixel 6 modellerindeki ekran çatlaklarından şikayet ederken, durumu kabul eden Google araştırmalara başladı.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

EKRAN ŞİKAYETLERİ ARTTI

ABD, Kanada ve diğer bölgelerde telefon hakkında şikayetler artıyor. Bu şikayetlerin başında, ekran çatlama sorunları yer alıyor.

Ayrıca parmak izinin yavaş çalışması, sinyal düşüşü ve ağ kaybolması gibi sorunlar da kullanıcıların canını sıkıyor.

GOOGLE SORUNU KABUL ETTİ

Pixel 6 ve Pro modeline sahip kullanıcılar, telefonun ön camında sebepsiz yere çatlaklar oluştuğunu bir süredir rapor ediyordu.

Corning Gorilla Glass Victus'a sahip iki modelin yanlarında veya köşelerinde görünmeye başlayan bu çatlaklar, Google'ın da dikkatini çekti ve sorunu kabul etti.

Ekran sorununun ön camda oluşan baskı ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklandığı belirtilse de Google, gerekli araştırmaların yapıldığını açıkladı.