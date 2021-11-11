Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da parmak izi sorunları var

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da parmak izi sorunları var

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun şarjı tamamen bittiğinde, parmak izi sensörleri devre dışı kalıyor.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

PARMAK İZİ SORUNLARI ARTTI

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro kullanıcıları, telefonların parmak izinin yavaş çalıştığından şikayetçiydi. Google ise bunun tasarım gereği olduğunu söylemişti.

Şimdilerde ise yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Telefon sahipleri, şarj tamamen bittiğinde parmak izi sensörünün devre dışı kaldığını söylüyor. Üstelik telefon yeniden açılsa bile sensör çalışmıyor.

Fabrika ayarlarına sıfırlamanın bilinen tek çözüm yolu olduğu söylenirken, yeni paylaşılacak bir güncellemeye kadar Pixel 6 serisi telefon sahiplerinin şarjlarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Öte yandan, söz konusu sorunun Google tarafından kabul edildiğini ve yakında bir güncelleme gelebileceğini söyleyebiliriz.