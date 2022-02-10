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    Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da Wi-Fi sorunu

    Google Pixel 6 modellerinde, Wi-Fi'nin otomatik olarak devre dışı bırakılmasına yol açan yeni bir sorun ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:10
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    Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da Wi-Fi sorunu

    Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

    ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

    ŞİKAYETLER ARTIYOR

    Tanıtıldığı günden bu yana, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan sorunların ardı arkası kesilmiyor.

    Daha önce ekranın çatlaması, parmak izinin yavaş çalışması, sinyal düşüşü ve ağ kaybolması gibi sorunlardan şikayet eden kullanıcılar, şimdi de Wi-Fi problemini dile getiriyor.

    GOOGLE

    Yeni sorunu Google destek forumları ve Reddit sayfalarında paylaşan kullanıcılar, telefonun kitli haldeyken otomatik olarak Wi-Fi bağlantısını devre dışı bıraktığını bildiriyor.

    Sorunun muhtemel olarak yeni paylaşılan Şubat ayı güncellemesinden sonra oluştuğu tahmin edilirken, Google'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

    Öte yandan kullanıcılar; telefonu veya ağ ayarlarını sıfırlamak ve otomatik bağlantıları devre dışı bırakmak gibi geçici çözümlerin işe yaramadığını bildiriyor.

    Öte yandan Google, daha önce ekran çatlama sorunlarının yaşandığını kabul etmişti.


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