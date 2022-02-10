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- Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da Wi-Fi sorunu
Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da Wi-Fi sorunu
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 09:26
- Güncelleme : 10.02.2022 - 10:10
Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.
ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini ekim ayında görücüye çıkarmıştı.
ŞİKAYETLER ARTIYOR
Tanıtıldığı günden bu yana, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan sorunların ardı arkası kesilmiyor.
Daha önce ekranın çatlaması, parmak izinin yavaş çalışması, sinyal düşüşü ve ağ kaybolması gibi sorunlardan şikayet eden kullanıcılar, şimdi de Wi-Fi problemini dile getiriyor.
Yeni sorunu Google destek forumları ve Reddit sayfalarında paylaşan kullanıcılar, telefonun kitli haldeyken otomatik olarak Wi-Fi bağlantısını devre dışı bıraktığını bildiriyor.
Sorunun muhtemel olarak yeni paylaşılan Şubat ayı güncellemesinden sonra oluştuğu tahmin edilirken, Google'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan kullanıcılar; telefonu veya ağ ayarlarını sıfırlamak ve otomatik bağlantıları devre dışı bırakmak gibi geçici çözümlerin işe yaramadığını bildiriyor.
Öte yandan Google, daha önce ekran çatlama sorunlarının yaşandığını kabul etmişti.