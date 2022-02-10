Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da Wi-Fi sorunu

Google Pixel 6 modellerinde, Wi-Fi'nin otomatik olarak devre dışı bırakılmasına yol açan yeni bir sorun ortaya çıktı.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Tanıtıldığı günden bu yana, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan sorunların ardı arkası kesilmiyor.

Daha önce ekranın çatlaması, parmak izinin yavaş çalışması, sinyal düşüşü ve ağ kaybolması gibi sorunlardan şikayet eden kullanıcılar, şimdi de Wi-Fi problemini dile getiriyor.





Yeni sorunu Google destek forumları ve Reddit sayfalarında paylaşan kullanıcılar, telefonun kitli haldeyken otomatik olarak Wi-Fi bağlantısını devre dışı bıraktığını bildiriyor.

Sorunun muhtemel olarak yeni paylaşılan Şubat ayı güncellemesinden sonra oluştuğu tahmin edilirken, Google'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan kullanıcılar; telefonu veya ağ ayarlarını sıfırlamak ve otomatik bağlantıları devre dışı bırakmak gibi geçici çözümlerin işe yaramadığını bildiriyor.

Öte yandan Google, daha önce ekran çatlama sorunlarının yaşandığını kabul etmişti.