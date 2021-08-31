Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun tanıtım tarihi

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

Google, çok yakında Pixel 6 serisini tanıtarak akıllı telefon piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

Çin'den gelen bilgilere göre ABD'i şirket, Pixel 6 serisini 13 Eylül'de tanıtarak global olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.

Pixel 6 serisinin, Google'ın yarı özel yonga seti Tensor tarafından desteklenecek ve yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, 33 W hızlı şarj, UWB ve 50 MP kameralara sahip olması bekleniyor.

GOOGLE PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO NELER SUNACAK

Google Pixel 6 serisi, ilk bakışta oldukça farklı bir kamera tasarımıyla geliyor. Telefonun arka kısmında, yüksek bir kamera şeridi var.

Google'ın kendi geliştirdiği "Tensor" isimli yeni bir yapay zekâ algoritmasından gücünü alacak modeller, kullanıcı davranışlarını sürekli olarak takip edip öğrenerek, buna göre optimizasyonlar yapıyor.

Telefonlar hakkında daha fazla bilgi ve satış fiyatları için resmi etkinlik tarihini beklememiz gerekecek.