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    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya ait ilk bilgiler geldi

    Google'ın yaklaşan akıllı telefonları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 12:50
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    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya ait ilk bilgiler geldi

    Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

    ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini geçtiğimiz yıl ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

    Tanıtıldığı günden bu yana, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan sorunlar Google'ın başını bir hayli ağrıtsa da şirket, yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    GOOGLE PIXEL 7 VE PIXEL 7 PRO İLK BİLGİLER

    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya dair ortaya çıkan ayrıntılara göre, telefonlarda ikinci nesil Tensor işlemci yer alacak.

    Bildiğiniz gibi Google, kendi ürettiği ilk Tensor işlemcilerini Pixel 6 modellerinde kullanmıştı. Ayrıca telefonlarda, Samsung'un ürettiği Exynos Modem 5300'ün tercih edileceği belirtiliyor.

    GOOGLE

    Google, Pixel 6 serisinde yaşanan sorunların Pixel 7 modellerinde yaşanmaması için sıkı bir şekilde çalışıyor.

    Önümüzdeki sonbahar aylarında tanıtılması beklenen Pixel 7 serisi ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşamaya devam edeceğiz.


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