Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya ait ilk bilgiler geldi

Google'ın yaklaşan akıllı telefonları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini geçtiğimiz yıl ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

Tanıtıldığı günden bu yana, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan sorunlar Google'ın başını bir hayli ağrıtsa da şirket, yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor.

GOOGLE PIXEL 7 VE PIXEL 7 PRO İLK BİLGİLER

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya dair ortaya çıkan ayrıntılara göre, telefonlarda ikinci nesil Tensor işlemci yer alacak.

Bildiğiniz gibi Google, kendi ürettiği ilk Tensor işlemcilerini Pixel 6 modellerinde kullanmıştı. Ayrıca telefonlarda, Samsung'un ürettiği Exynos Modem 5300'ün tercih edileceği belirtiliyor.

Google, Pixel 6 serisinde yaşanan sorunların Pixel 7 modellerinde yaşanmaması için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Önümüzdeki sonbahar aylarında tanıtılması beklenen Pixel 7 serisi ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşamaya devam edeceğiz.