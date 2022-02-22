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- Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya ait ilk bilgiler geldi
Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya ait ilk bilgiler geldi
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 12:48
- Güncelleme : 22.02.2022 - 12:50
Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.
ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini geçtiğimiz yıl ekim ayında görücüye çıkarmıştı.
Tanıtıldığı günden bu yana, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan sorunlar Google'ın başını bir hayli ağrıtsa da şirket, yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor.
GOOGLE PIXEL 7 VE PIXEL 7 PRO İLK BİLGİLER
Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'ya dair ortaya çıkan ayrıntılara göre, telefonlarda ikinci nesil Tensor işlemci yer alacak.
Bildiğiniz gibi Google, kendi ürettiği ilk Tensor işlemcilerini Pixel 6 modellerinde kullanmıştı. Ayrıca telefonlarda, Samsung'un ürettiği Exynos Modem 5300'ün tercih edileceği belirtiliyor.
Google, Pixel 6 serisinde yaşanan sorunların Pixel 7 modellerinde yaşanmaması için sıkı bir şekilde çalışıyor.
Önümüzdeki sonbahar aylarında tanıtılması beklenen Pixel 7 serisi ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşamaya devam edeceğiz.