Google Pixel 8 serisinin yeni görüntüleri sızdırıldı Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Google Pixel 8 serisinin yüksek kaliteli render görüntüleri ortaya çıktı.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, aylardır süren beklemenin ardından geçtiğimiz yıl Tensor G2 işlemcili Pixel 7 serisini tanıtmıştı. Şimdi ise gözler Pixel 8 modellerine çevrildi.

Uzun süredir beklenen Pixel 8 serisinin 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Pixel 8 serisi böyle görünecek

Sızıntı kaynağı OnLeaks, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun yüksek kaliteli render görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan render görüntülerine baktığımızda Pixel 8'in, Pixel 7'den daha geniş bir köşe yarıçapı ile daha yuvarlak bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz.

Pixel 8 Pro'ya gelecek olursak, ailenin tepe çözümü temel modele benzer şekilde selefi Pixel 7 Pro'dan daha geniş bir köşe yarıçapına sahip.

Pixel 8 serisi, Google'ın yeni Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Ek olarak Pixel Pro, ultrasonik bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile karşımıza çıkabilir.