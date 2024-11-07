Google Pixel 9 Pro ve iPhone 16 Pro: Hangisinin üretim maliyeti daha yüksek

Japonya'dan gelen bir rapora göre, Google Pixel 9 Pro, iPhone 16 Pro'dan çok daha ucuza üretiliyor.
Raporda, her iki telefonun da malzeme listesi (BOM) karşılaştırılıyor ve Pixel 9 Pro'nun üretim maliyetinin iPhone 16 Pro'dan önemli ölçüde düşük olduğu ortaya çıkıyor.
MALİYETLERDE BÜYÜK FARK
Pixel 9 Pro'nun BOM maliyeti 406 dolar iken, iPhone 16 Pro'nun BOM maliyeti 568 dolar.
Bu, Pixel 9 Pro'nun üretim maliyetinin iPhone 16 Pro'dan yaklaşık yüzde 28 daha düşük olduğu anlamına geliyor.
PİXEL 9 PRO'NUN BİLEŞEN MALİYETLERİ
Pixel 9 Pro'nun bileşen maliyetleri şu şekilde:
Tensor G4 yonga seti: 80 dolar
Samsung M14 ekran: 75 dolar
Kamera bileşenleri: 61 dolar
İPHONE 16 PRO'NUN BİLEŞEN MALİYETLERİ
iPhone 16 Pro'nun en pahalı bileşenleri ise şunlar:
M14 ekran: 110 dolar
Kamera bileşenleri: 91 dolar
A18 Pro çip: 135 dolar
BOM MALİYETİ, TEK BAŞINA FİYATI BELİRLEMİYOR
Raporda belirtilen BOM maliyetlerinin, bir akıllı telefonu pazara sunmanın toplam maliyetinin sadece bir kısmını oluşturduğunu belirtelim.
Araştırma ve geliştirme, pazarlama, nakliye ve dağıtım gibi diğer maliyetler de nihai perakende fiyatını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
GOOGLE, İNDİRİMLER SUNUYOR
Her iki telefonun da fiyatı 999 dolar olmasına rağmen, Google, Pixel 9 Pro için sık sık indirimler sunuyor.
Google One üyeleri 150 dolara kadar indirim alabilirken, Play Points üyeleri yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor.
Google'ın bu indirimleri sunabilmesinin nedeni, Pixel 9 Pro'nun daha düşük üretim maliyetlerine sahip olması olabilir. Apple ise iPhone 16 Pro için nadiren promosyonlar düzenliyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış