Google Pixel 9 Pro ve iPhone 16 Pro: Hangisinin üretim maliyeti daha yüksek

Haber Merkezi

Japonya'dan gelen bir rapora göre, Google Pixel 9 Pro, iPhone 16 Pro'dan çok daha ucuza üretiliyor.

Raporda, her iki telefonun da malzeme listesi (BOM) karşılaştırılıyor ve Pixel 9 Pro'nun üretim maliyetinin iPhone 16 Pro'dan önemli ölçüde düşük olduğu ortaya çıkıyor.

MALİYETLERDE BÜYÜK FARK

Pixel 9 Pro'nun BOM maliyeti 406 dolar iken, iPhone 16 Pro'nun BOM maliyeti 568 dolar.

Bu, Pixel 9 Pro'nun üretim maliyetinin iPhone 16 Pro'dan yaklaşık yüzde 28 daha düşük olduğu anlamına geliyor.

PİXEL 9 PRO'NUN BİLEŞEN MALİYETLERİ

Pixel 9 Pro'nun bileşen maliyetleri şu şekilde:

Tensor G4 yonga seti: 80 dolar

Samsung M14 ekran: 75 dolar

Kamera bileşenleri: 61 dolar

İPHONE 16 PRO'NUN BİLEŞEN MALİYETLERİ

iPhone 16 Pro'nun en pahalı bileşenleri ise şunlar:

M14 ekran: 110 dolar

Kamera bileşenleri: 91 dolar

A18 Pro çip: 135 dolar

BOM MALİYETİ, TEK BAŞINA FİYATI BELİRLEMİYOR

Raporda belirtilen BOM maliyetlerinin, bir akıllı telefonu pazara sunmanın toplam maliyetinin sadece bir kısmını oluşturduğunu belirtelim.

Araştırma ve geliştirme, pazarlama, nakliye ve dağıtım gibi diğer maliyetler de nihai perakende fiyatını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

GOOGLE, İNDİRİMLER SUNUYOR

Her iki telefonun da fiyatı 999 dolar olmasına rağmen, Google, Pixel 9 Pro için sık sık indirimler sunuyor.

Google One üyeleri 150 dolara kadar indirim alabilirken, Play Points üyeleri yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor.

Google'ın bu indirimleri sunabilmesinin nedeni, Pixel 9 Pro'nun daha düşük üretim maliyetlerine sahip olması olabilir. Apple ise iPhone 16 Pro için nadiren promosyonlar düzenliyor.