Google Pixel Fold'un bazı özellikleri belli oldu

Google Pixel Fold'un bazı özellikleri belli oldu

Google'ın katlanabilir telefonu olması beklenen Pixel Fold hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyor. Hatta Google Pixel Fold adında yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Pixel 7 serisini tanıtan Google, katlanabilir telefonla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak telefonun ekran özellikleri ortaya çıktı.

Google Pixel Fold neler sunacak

Google’ın 2023’te tanıtacağı söylenen katlanan ekranlı telefonu Pixel Fold’un iç ve dış ekranları Samsung tarafından üretilecek.

Telefonun içteki büyük ekranı, 2208 x 1840 çözünürlüğünde ve 123 mm x 148 mm ölçülerinde olacak. Ekranın ortalama parlaklığı 800 nit, maksimum parlaklığı 1200 nit olacak. Telefonun dahili ekranı 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

Google Pixel Fold, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. 64MP IMX787 birincil sensör, 12MP IMX386 ultra geniş, 10.8MP S5K3J1 telefoto sensör, telefonun arka kısmında yer alacak.

Katlanabilir telefonun, tıpkı Pixel serisinde olduğu gibi Google'ın kendi Tensor işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor.

Son olarak tüm bu iddiaların, Google tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Bu nedenle yakın bir zamanda olmasa bile, gelecekte Google'dan katlanabilir bir telefon görebiliriz.